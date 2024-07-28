صفقة لاتينية في الطريق لتشيلسي

بات تشيلسي قريبا من إنجاز صفقة أرجنتينية، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب تقرير صحفي.

فوفقا لخبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، يوشك تشيلسي على التعاقد مع مدافع بوكا جونيورز، آرون أنسلمينو، في صفقة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف رومانو: "من المقرر أن يسافر أنسلمينو للخضوع للفحص الطبي، يوم الاثنين، ثم يعود إلى بوكا جونيورز على سبيل الإعارة حتى يناير (كانون ثان)، على أقرب تقدير.

وشارك قلب الدفاع في 10 مباريات، مع الفريق الأول للبوكا، منذ توقيع عقده الاحترافي الأول في العام الماضي.

وسبق لتشيلسي أن ضم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كلا من توسين أدارابيويو، وكييرنان ديوسبوري هال، ومارك جويو، وأومري كيليمان، وإيستيفو ويليان البالغ من العمر 17 عامًا، والذي سينجز انتقاله رسميا عندما يكمل الـ18.