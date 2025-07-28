السفارة الأمريكية: كتائب حزب الله تقف وراء اقتحام مبنى حكومي ببغداد

قالت السفارة الأمريكية لدى العراق، الاثنين، إن "كتائب حزب الله" تقف وراء حادثة اقتحام عناصر من الحشد الشعبي، الأحد، مبنى حكومي في العاصمة بغداد، والاشتباك مع القوات الأمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية بشأن اقتحام مكتب تابع لوزارة الزراعة في بغداد، الأحد، والذي أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومدني.

وأضاف البيان: "نُقدم تعازينا لعوائل الضحايا الذين قُتلوا على يد كتائب حزب الله، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة وتندرج ضمن قوات الحشد الشعبي، وذلك في 27 يوليو في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".

وأردف: "نشعر بالحزن لفقدان الأرواح، والذي شمل عنصرا من الشرطة الاتحادية ومدنيا بريئا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ودعا البيان الحكومة العراقية إلى "اتخاذ إجراءات لتقديم هؤلاء الجناة وقادتهم إلى العدالة دون تأخير".

وأكد أن "المساءلة أمر أساسي للحفاظ على سيادة القانون ومنع تكرار أعمال العنف".

والأحد، قالت وزارة الداخلية، إن "مجموعة مسلحة أقدمت على اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ (غربي بغداد)، تزامنا مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، وأثناء انعقاد اجتماع إداري، ما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا بالقوات الأمنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وتوجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وفق "الداخلية"، "وتعرضت القوة لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة، وتم القبض على 14 مسلحا"، دون تفاصيل أكثر عن الموقوفين والحادث وملابساته.

غير أن قيادة العمليات المشتركة، أوضحت في بيان لاحق نقلته الوكالة، أنه "لدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم، تبين أنهم ينتمون الى اللواءين (45 و46) بالحشد الشعبي".

وأوضحت أنه "تمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، فإن الحادثة وقعت عندما رفض مدير إدارة الزراعة، المقال، تسليم مهامه إلى المدير المعين مكانه.

وعلى إثر المشادة الكلامية اندلعت اشتباكات بين عناصر كتائب حزب الله وقوات الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شرطي، وسائق سيارة أجرة كان عابرا من مكان الحادث.

وفي 14 يونيو 2014، تشكلت هيئة الحشد الشعبي من متطوعين للقتال ضمن صفوف القوات الأمنية، بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على عدة مدن عراقية، غير أنه تم دمج "الحشد الشعبي" رسميا ضمن قوات الجيش بقرار حكومي في يوليو 2016.