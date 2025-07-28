الجيش اللبناني يعلن توقيف خلية إرهابية من 5 أفراد

أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، توقيف خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص.

وقال الجيش في بيان، إن مديرية المخابرات "تواصل عمليات الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية"، مشيرا إلى أنه "جرى توقيف المواطنين (ن.ا) و(ع.غ) و(ي.ت)، إضافة إلى السوري (ع.ح) والعراقي (ع.غ)، لتأليفهم خلية إرهابية".

وأضاف البيان أنه "بعد التحقيق، أُحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية"، دون الكشف عن طبيعة المهام المنسوبة إليهم أو الجهة التي ينتمون إليها.

والخميس، كشف الجيش اللبناني عن خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد وحداته العسكرية، بإيعاز من قياديين في التنظيم خارج البلاد.

وأوضح الجيش، في بيان، أن مديرية المخابرات نفذت سلسلة عمليات أمنية في إطار الرصد والملاحقة للتنظيمات الإرهابية، أسفرت عن توقيف المواطنين (ا.س) و(و.س) و(ب.ف) لتأليفهم خلية مؤيدة للتنظيم.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية كانت بصدد تنفيذ هجمات تستهدف الجيش اللبناني، بناء على توجيهات من قيادات تابعة لـ"داعش" خارج الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن المتابعة مستمرة لتوقيف بقية أفراد الخلية.

ويواصل الجيش اللبناني تكثيف إجراءاته الأمنية، تحسبا لأي تهديدات أمنية محتملة، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المحيطة.