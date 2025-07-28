صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 59 ألفا و921 شهيدا

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- ارتفاع شهداء لقمة العيش إلى 1157 بعد أن قتلت إسرائيل 25 مجوعا فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 59 ألفا و921 شهيدا، و145 ألفا و233 مصابا.

جاء ذلك وفق التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، بشأن أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية.

وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 100 شهيد، منهم 2 انتشالا، و382 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و921 شهيدا، و145 ألفا و233 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

كما "بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (استئناف الإبادة) حتى اليوم (الاثنين) 8755 شهيدا، و33 ألفا و192صابة"، وفق الوزارة.

وبشأن الضحايا من المجوعين الفلسطينيين، قالت الوزارة: "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 25 شهيدا وأكثر من 237 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1157 شهيدا، وأكثر من 7758 إصابة".

وتابعت: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة 14 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 147 حالة وفاة، من بينهم 88 طفلًا".