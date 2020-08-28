ارتفاع المبيعات المؤجلة للعقارات في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بأكثر من التوقعات.

وارتفع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر5 في المئة عن الشهر السابق إلى 1ر122 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر15 في المئة إلى 3ر115 نقطة خلال حزيران/يونيو الماضي، بحسب البيانات المعدلة للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3 في المئة خلال الشهر الماضي.

وواصلت المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي بعد تراجعها في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين. وتزيد المبيعات الآن بنسبة 5ر15 في عن الشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد إنه "نرى الآن تعافيا سريعا حقيقيا للمبيعات مع استمرار العودة القوية لمشتريي المساكن إلى السوق".

وأضاف يون أن بائعي العقارات يرون مساكنهم وهي تباع في وقت قياسي حيث يتم توقيع 9 عقود جديدة مقابل كل 10 مساكن يتم عرضها للبيع.