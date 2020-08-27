ياسمين صبري تنشر فيديو أثناء تناولها العشاء بأسبانيا

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها المتابع لحسابها الرسمي علي انستجرام بفيديو لها وهي تتناول العشاء في إسبانيا حيث تتواجد حاليا بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وفي الفيديو يظهر الشيف وهو يقوم بتقطيع قطعة اللحمة بطريقة استعراضية، ثم يقوم بإطعام ياسمين مستخدما السكين.



ومؤخرا أثارت ياسمين صبري جدلا كبيرا بعدان نشرت صورة لها تتشابه مع مع صور جورجينا رودريجيز صديقة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، واتهمها اعضاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تحاول تقليدها في مزيد لجذب الإنتباه.



يذكر ان اخر اعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي وشاركها البطولة الفنانين احمد مجدي وأيتن عامر وهبه مجدي.



