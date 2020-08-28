برزاني: حل مشاكل إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية في بغداد

صرح مسرور برزاني، رئيس حكومة أقليم كردستان، مساء اليوم الخميس، بأن أقليم كردستان كيان اتحادي ضمن العراق، وأن الأكراد مواطنون عراقيون يجب أن يتم التعامل معهم بمساواة مع الآخرين.

وقال برزاني، في مقابلة مع وسائل إعلام عراقية وعربية، "هناك فشل من الحكومات العراقية المتعاقبة بالتعامل مع الإقليم والحكومة الاتحادية، فهي لا تسلم الإقليم بعض النفقات ولم تساعد إقليم كردستان في إدارة مخيمات اللاجئين خلال الحرب مع داعش.

وأضاف أن إقليم كردستان كان في حالة حرب ضد داعش دون موازنة اتحادية، فضلًا عن إيواء أكثر من مليون نازح، وأن شعب كردستان يشعر بالغدر سياسيًا ومعنويًا والظلم من الحكومات السابقة؛ لأنها أوقفت المساعدات التي تقدم لقوات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش.

وأكد أن القضية الكردية ليست بين الكرد والعرب بل مع السلطة، والمسألة الخلافية تاريخية ومتجذرة وليس مسألة الخلاف على النفط، وأن حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يجب أن يكون في بغداد، ونشكر مساعي الدول بهذا الاتجاه.