قال البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، إن اللجنة تعقد مؤتمرا صحفيا، فى الثانية ظهر غدا السبت، بمقر دار الحكمة؛ لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بمقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضح ضيف، فى تصريحات له اليوم، أن المستشارين الذين أشرفوا على الانتخابات انتهوا منذ قليل، من جمع ومطابقة أصوات الأطباء البيطريين، التى تلقتها اللجنة من المحافظات.