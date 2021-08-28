الحجرف في بغداد: قادة مجلس التعاون الخليجي يدعمون العراق في كل المجالات

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في كلمته أمام قمة بغداد للتعاون والشراكة اليوم السبت: "علاقتنا مع العراق تقوم على أساس إقامة علاقات استراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة، وأن قادة مجلس التعاون الخليجي يدعمون العراق في جميع المجالات وإعطاء أولوية خاصة للعمل المشترك معه وتعزيز الشراكة الاستراتيجية".



وأضاف: "علاقاتنا مع العراق تأتي ضمن الثوابت ونعمل على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع العراق، وتنظيم مؤتمر للاستثمار في العراق ونتطلع إلى تعزيز العلاقات مع العراق".



وتابع: "علينا مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع الإرهاب وإرساء العلاقات الاستراتيجية وحماية سلامة وهوية العراق العربية، ودعم العملية الدستورية ودعم الرخاء ومواجهة التحديات وتعزيز سيادة الدولة ومكافحة الإرهاب".



ومن جانبه، قال سهيل بن فرج وزير الطاقة الإماراتي، في كلمته أمام المؤتمر إن "هذا المؤتمر خطوة مهمة يعكس اهتمام المنطقة بالعراق.. وهو مبادرة شجاعة لتحقيق الرخاء والاستقرار للعراق".



وأضاف أن "دولة الإمارات تدعم العراق في خطواته لتحقيق الرخاء ومواجهة التحديات وأن العراق الموحد هو تحقيق لأركان السلام الإقليمي وأننا نؤمن بالعلاقات الإيجابية، وحل النزاعات بالطرق السلمية ونحن ننظر إلى هذا المؤتمر بأهمية لتحقيق السلام".



وقال "لن ندخر جهدا لدعم العراق والوقوف إلى جانبه لمواجهة التحديات".