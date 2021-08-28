مصدر دبلوماسي عربي يرجح قيام الأمين العام للجامعة بمحاولة حثيثة لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب

علمت "الشروق" أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط سيقوم بزيارة إلي الجزائر، غدا الأحد، للمشاركة في اجتماع لدول الجوار الليبي بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا والسودان وتشاد والنيجر إلى جانب الدولة المضيفة الجزائر وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة الليبية.

ويعد اجتماع دول الجوار هو الثاني الذي تستضيفه الجزائر هذا العام. وكان الاجتماع الأول قد عقد في الثاني والعشرين من يناير الماضي.

وتوقع مصدر دبلوماسي عربي في القاهرة في تصريحات لـ"الشروق": أن يقوم أبو الغيط بمحاولة حثيثة لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب الثلاثاء الماضي وذلك قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يومي 7 و8 سبتمبر القادم إلى جانب زيادة العراقيل أمام انعقاد القمة العربية المؤجلة من العام الماضي والتي من المقرر أن تستضيفها الجزائر.

وأعرب أبو الغيط، في وقت سابق، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، عقب إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، داعيا البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة في بيان صادر عن الجامعة العربية بأن الجزائر والمغرب، بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقودا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات، بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيان دعا فيه البلدين إلى الحوار.