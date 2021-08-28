طارق حامد بعد التتويج بالدوري: لا أستطيع نسيان دور مرتضى منصور

وجه طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، الشكر للعديد من عناصر النادي الحالية والسابقة بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وأكد متوسط ميدان الزمالك أن فريقه يعيش لحظة رائعة بعد التتويج بلقب الدوري وتسلم الدرع في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمسابقة.

وقال طارق حامد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «عشنا ظروفا صعبة مع تغيير مجالس إدارات الزمالك، على مدار الموسم، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني، كما أنني لا أستطيع نسيان دور مرتضى منصور، وعماد عبد العزيز، وحسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة الحالية».

وأضاف: «كما أوجه الشكر أيضا لزميلي فرجاني ساسي، الذي رحل للدحيل القطري، كان له دوره الكبير ولمساته المميزة التي ساهمت في تتويج الفريق باللقب، لا يستطيع أحد إنكار هذا».

وتابع: «دعم الجماهير الزملكاوية من أهم الأسباب التي قادتنا للتتويج، والفريق خاض معسكرا قويا بالإسكندرية، وبذل الجميع مجهودا كبيرا، وهو ما ظهر خلال مباريات الدوري».

وواصل: «الفريق يمتلك خبرات كبيرة، ساهمت في تخطي مسألة تغيير الجهاز الفني، وبهذه المناسبة أوجه الشكر للمدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، والمدير الفني الحالي الفرنسي باتريس كارتيرون».

وأتم قائلا: «أشكر جماهير الزمالك الوفية، فدونها لا أساوي شيئا»