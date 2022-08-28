الاستخبارات الألمانية تستبعد حدوث احتجاجات عنيفة بسبب أسعار الطاقة

قال رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية إنه لا يوجد تصور حاليا بشأن حدوث احتجاجات عنيفة واسعة النطاق في ألمانيا مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأكد رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا توماس هالدنفانج لصحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية أنه في حين أنه "لا يوجد لدينا في الوقت الراهن أي إشارات بشأن حدوث أعمال شغب جماعية عنيفة"، إلا أن السلطات الأمنية مستعدة مع ذلك لجميع السيناريوهات.

وقال هالدنفانج إن المكتب الاتحادي لحماية الدستور كان يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت القوى المناهضة للديمقراطية قد قامت باختطاف الاحتجاجات المشروعة، مضيفا:"لا أتوقع أن تكون الاحتجاجات أكثر عنفا مما كانت عليه في ذروة المظاهرات ضد إجراءات فيروس كورونا التي فرضتها الدولة".

يشار إلى أنه في تموز/يوليو الماضي حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من اندلاع "انتفاضات شعبية" في حالة نقص الغاز، لكنها تراجعت عن تصريحها في وقت لاحق.

ومع ذلك، قال عالم الاجتماع بيوتر كوتسيبا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يتوقع موجة عنيفة من الاحتجاجات في الخريف في ضوء أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق وارتفاع التضخم في ألمانيا.