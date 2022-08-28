من هو الفنان جورج الراسي الذي توفى فى حادث سير؟

استيقظ جمهور الفنان جورج الراسي، أمس، على نبأ وفاته، وذلك على إثر الحادث الذى أودى بحياته، عن عمر يناهز 39 عام.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات التي من خلالها يمكنك أن تتعرف على الفنان جورج الراسي، الذي توفى في حادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام، أثناء عودته من حفل أحياه في سوريا.

من هو الفنان جورج الراسي؟

تفاعل العديد من الجماهير مع خبر وفاة الفنان جورج الراسي وخاصة مع انتشار صور سيارته بعد الحادث المروع الذي تعرض له، ليتوفي عن عمر يناهز 39 عامًا، ويمكنك التعرف على مسيرة الفنان الراحل من خلال النقاط التالية بصورة أكثر وضوحًا.

ولد جورج الراسي لأسرة فنية، فوالده كان عازفًا وشقيقته هي الفنانة الشهيرة نادين الراسي.

الراسي هو مطرب وملحن ومؤلف موسيقي شهير في لبنان، وكانت بدايته الفنية في عمر الـ16 من خلال مشاركته بشكل ثانوي فى الحفلات التى أقيمت في النوادي الليلية، والفنادق الفاخرة.

أبرز أعمال الفنان جورج الراسي ومسيرته الفنية

- ظهر جورج الراسي لجمهوره ومعجبيه، مغنيا برفقة الشحرورة صباح، في غشت بمهرجان ميروبة.

- تمكن جورج من التعاقد مع شركة «إيمي أرابيا» الذى يوجد فرعها الثاني في لبنان.

- دخل لعالم الشهرة وبدأ في تقديم الألبومات الغنائية سريعًا.

- تزوج من سيدة تدعى جويل حاتم وانجب منها ولد وهو جو، إلا أن زواجهما لم يطول وانتهى بعد عام واحد فقط.

ومن أشهر أعمال جورج الراسي أغنية حمدالله عالسلامة، سهرة الليل، صبت الهدف، كيف أوصفك، لعيونك حبيبي.

مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي جراء حادث سير مروع

الجدير بالذكر، أن سيارة جورج الراسي تهشمت بشكل مفزع، وتم سحب جثمانه والفتاة التي كانت ترافقه من داخل السيارة وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى ولكن توفي جورج وصديقته بمجرد وصولهم.