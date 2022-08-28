البرهان يستقبل رئاسة هيئة الأركان الجديدة

اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الأحد، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بأعضاء رئاسة هيئة الأركان المعينة حديثا.



وضم الاجتماع قادة القوات الرئيسة والمفتش العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الإستخبارات - حسب وكالة أنباء السودان "سونا".



وهنأ البرهان، هيئة الأركان والقادة المترقين حديثا برتبة الفريق متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، مؤكدا ثقته في الهيئة الجديدة للعمل كفريق متعاون للإستمرار في مسيرة تطوير القوات المسلحة.



وكان البرهان قد أصدر الخميس الماضي، قرارات بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان، وإحالة عدد من كبار الضباط إلى التقاعد.



وشملت القرارات تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسا لهيئة الأركان.



وبموجب قرار للبرهان تمت ترقية كل من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منور عثمان نقد، ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش.