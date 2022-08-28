أحمد سعد يلبي رغبة طفل مريض سرطان بمشاركته في غناء صاحبي يا جدع

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو وهو يغني أغنية «صاحبي يا جدع»، مع طفل مريض بالسرطان في حفله الغنائي الذي أحياه بمدينة المنيا الجديدة، وذلك عبر حسابه على موقع «انستجرام».

وعلق سعد، على مقطع الفيديو: «حبيب قلبي ده.. طلب مني يغني أغنية مستشفى 57357 معايا».

كما أوضح أن الديو الذي جمعه بالطفل لم يكن مرتبا، وأنه أجمل حالة إنسانية شعر بها خلال حياته.

وأشار إلى أنه أثناء غنائه على المسرح فوجئ بالطفل يطلب منه مشاركته الغناء، مؤكدا أن الطفل أضاف حالة جميلة في الحفل وتفاعل معه الجمهور، وأنه لم يتمالك نفسه من البكاء.