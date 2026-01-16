النائب أحمد بلال البرلسي: زرت روسيا منذ عامين أثناء الحرب ووجدت السلع الغذائية أرخص من مصر

انتقد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، قرار وزارة الصحة، بشأن إطلاق خدمة حجز موعد التأمين الصحي في العيادات والمستشفيات المختلفة، والتي أتاحتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.

ورأى خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية «هي» مساء الخميس، أن القرار يتجاهل طبيعة الفئة المستفيدة من أصحاب المعاشات، والذين قد تصل أعمارهم إلى 70 عاما، ولا يمتلكون هواتف ذكية أو القدرة على التعامل مع التطبيقات الإلكترونية.

ورفض تعطيل الخدمة الصحية المدفوعة مسبقا من أموال المواطنين، قائلا: «عندما يصدر لدي اليوم قرار يتخذه مسئول ما في مكتبه، لا علاقة له بالشارع، والناس تذهب إلى التأمين الصحي تعبانة، فيُقال لها: لا، ادخل واحجز إلكترونيًا!، وقد لا يكون معه أصلا هاتف ذكي، وإذا كان معه هاتف محمول سيكون بأزرار!».

وأبدى تعجبه إزاء القرار، قائلا: «أوقف خدمة صحية وهذا المواطن هو الذي دفع ثمنها من جيبه! هي ليست أموال الحكومة، والتأمينات والمعاشات أموال المواطنين.. أتخيل أنني أعطل هذه الخدمة عن هذا المواطن كي أقول له: احجز إلكترونيًا!».

وعبر عن إيمانه بمبدأ المسئولية التضامنية في الحكومة، قائلا: «لا أستطيع أن أقيم الوزراء على انفراد، لأنني من الناس الذين يرون أن الحكومة هي مسئولية تضامنية، وبالتالي أنا أقيم الحكومة، وتقييمي لهذه الحكومة أنها حكومة فاشلة.. وهذه الحكومة فشلت بسياساتها أنها تحل أزمات المصريين».

ورد على الأزمات التي عاصرتها هذه الحكومة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، قائلا: «أنا ذهبت إلى روسيا أثناء الحرب، من سنتين تقريبًا، ومشفتش فيها أزمة في الحقيقة، وبالمناسبة أنا كنت في إحدى المدن على الحدود الروسية الأوكرانية، وكانت الدنيا عادية جدًا، وكانت أسعار السلع الغذائية أرخص من أسعار السلع الغذائية في مصر».