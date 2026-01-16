وزير الثقافة يفتتح معرض «الحياة الحب الموت» للدكتور محمود أبو العزم ويتفقد معرض ريهام عبد الغفار

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المعرض الاستعادي "الحياة… الحب… الموت" للفنان التشكيلي الدكتور محمود أبو العزم، بقاعة "أفق" بمتحف محمود خليل وحرمه، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، وذلك تفعيلًا لرؤية وزارة الثقافة وحرصها على الاحتفاء برموز الفن التشكيلي المصري وتكريم تجاربهم الإبداعية التي ساهمت في إثراء الحركة الفنية المعاصرة، بحضور محمد طلعت، مستشار وزير الثقافة لشئون الفنون التشكيلية والبصرية، والدكتورة سلوى حمدي، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية.

أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن المعرض يعكس رحلة فنية شديدة الثراء على صعيدي الرؤية الجمالية والطرح والمعالجة الفنية الرصينة التي يتميز بها الفنان الدكتور أبو العزم، موضحًا تفرد تجربته الإبداعية التي تتيح للجمهور متابعة مراحل متعددة من مسيرته، حيث تحمل كل مرحلة أسلوبًا أو توجهًا خاصًا، ما يؤكد أن التعددية والتنوع من سمات الفنان الكبير.

وأشار وزير الثقافة إلى أن أعمال الدكتور أبو العزم تتناول موضوعات فنية متنوعة مستلهمة من تاريخ الحضارات وتجارب الحياة المختلفة، إذ يوازن بين حوار الحياة والموت بأسلوبه الخاص، ويكشف عن قدراته الفريدة في البناء التشكيلي والتكوين الهندسي المتجانس، مؤكّدًا أنه يمثل نموذجًا ملهمًا للأجيال الشابة من طلاب الفنون التشكيلية، كونه أكاديميًا بارزًا ينهل الطلاب من علمه ويثري خبراتهم الفنية عبر مسيرته الطويلة في عالم التصوير والفن التشكيلي.

وأوضح الوزير أن إقامة هذا المعرض الاستعادي تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إعادة تقديم التجارب الفنية المهمة للأجيال الجديدة، والحفاظ على الذاكرة البصرية المصرية، مشيرًا إلى أن محمود أبو العزم يُعد أحد الفنانين أصحاب البصمة الواضحة في مسار الفن التشكيلي المصري، من خلال أسلوبه المتفرد ورؤيته العميقة.

ويستمر المعرض حتى 16 فبراير 2026، ويستقبل الجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ما عدا يوم الجمعة، ويضم مجموعة مختارة من أعمال الفنان محمود أبو العزم، التي تجسد ملامح تجربته الفنية الممتدة، وتكشف عن رؤيته الجمالية والإنسانية التي انشغلت بالوجود الإنساني، والعلاقات، والأسئلة الوجودية الكبرى، عبر لغة تشكيلية خاصة اتسمت بالرمزية والتعبير الصادق.

أعقب ذلك تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المعرض الفني للفنانة التشكيلية ريهام عبد الغفار، اختصاصية العلاج النفسي بالفن، بعنوان "لا يُرى بالعين المجردة"، الذي يقدم رؤية فنية لعدد من المشاعر النفسية الإنسانية. وتُجسد أعمال المعرض رؤية الفنانة إزاء مشاعر الإيذاء النفسي العميق وآليات معالجته والتعبير عنه، بأسلوب إبداعي ينبثق عن المدرسة الانطباعية.