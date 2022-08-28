أقيم مساء أمس السبت حفل تكريم "الأمم المتحدة للفنون" وتمً تكريم من نجوم الفن بالدكتوراة الفخرية بمقر الجمعية الملكية بوسط القاهرة، كلا من الفنانة القديرة فادية عبد الغني، الفنانة حنان شوقي، الفنانة مادلين طبر، المنتج إلهامي مقار، الكاتبة فاطمة ناعوت.

وفي الجزء الأول من الحفل تم تكريم مجموعة من نجوم الفن أصحاب الأعمال الفنية المميزة تحت شعار "الأباء القدوة"، منهم الفنان القدير رشوان توفيق، الفنان أحمد عبد العزيز، المخرج أحمد صقر، المخرج مجدي أبو عميرة، وتسلم جائزة روح الأب القدوة الفنية عن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب إبنته عصمت عبد الوهاب وحفيدته زينب عبد الوهاب.

يذكر أنه تم منح تكريم الأب القدوة لعدد من الشخصيات فى مختلف المجالات حيث يمنح لقب روح الأب القدوة الفنية للموسيقار الكبير موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بحضور نجلته عصمت محمد عبد الوهاب، ولقب الأب القدوة الفنية للفنان القدير رشوان توفيق، والفنان أحمد عبد العزيز والمخرجان أحمد صقر ومجدى أبو عميرة، ولقب الأب القدوة فى الشعر للشاعر هشام الجخ، ويمنح الكابتن حلمى طولان لقب الأب القدوة الرياضية ، دكتور حازم قشوع وزير التنمية المحلية بالأردن لقب الأب القدوة فى إدارة الأعمال، والموسيقار محمد ضياء الدين قدوة موسيقية، اللواء حسام حلمى، والدكتور جوده محمد عواد، النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، المستشار أمير رمزى.