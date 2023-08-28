ماليزيا تستهدف استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود بديل

قال نيك نظمي نيك أحمد وزير البيئة الماليزي إن الحكومة تعتزم طرح خطة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر؛ بهدف تحويل ماليزيا لمركز إقليمي رئيسي لتصدير هذا الوقود النظيف بحلول 2027.

وأضاف الوزير، أمام مؤتمر تحول الطاقة في العاصمة كوالالمبور اليوم الاثنين، أن خارطة طريق اقتصاد وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر التي تعتزم الحكومة إعلانها في وقت لاحق من العام الحالي، ستتضمن أيضا الطرق التي تتيح للدولة جذب الاستثمارات إلى هذا المجال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزير القول إن الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات الولايات وشركات المرافق مثل تيناجا ناشونال متحمسة لاستكشاف آفاق استغلال مصدر الطاقة الجديد، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد.

وأشارت وكالة برناما الماليزية للأنباء، إلى أن رئيس الوزراء أنور إبراهيم قال في يونيو الماضي، إن خارطة طريق اقتصاد الهيدروجين ستحقق للدولة إيرادات تصل إلى 12.1 مليار رينجت (2.6 مليار دولار) سنويا على أن تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى ما بين 49 و61 مليار رينجت سنويا بحلول 2030.

وبحسب وزير البيئة، فإن هذه الخطوة تأتي متفقة مع جهود رئيس الوزراء لدعم الطاقة المتجددة من خلال خارطة الطريق الوطنية لتحول الطاقة، والتي تم الكشف عن الجزء الأول منها في الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يطرح رئيس الوزراء الجزء الثاني من الخطة غدا الثلاثاء.

يذكر أن ماليزيا رفعت مؤخرا الحظر عن تصدير الطاقة المتجددة في إطار سعيها لتقديم نفسها كمركز إقليمي في مجال الطاقة المتجددة.

وفي مايو الماضي، رفعت الحكومة المستهدف لإنتاج الطاقة المتجددة إلى 70% من إجمالي إنتاجها من الكهرباء بحلول 2050، مقابل 40%، وهو الهدف الذي يحتاج استثمارات بقيمة 637 مليار رينجت.

ومن ناحية أخرى، قال وزير البيئة، إن ماليزيا تمضي في طريق تحقيق هدف إقامة 10 آلاف محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية بحلول 2025.

وتستهدف الحكومة وصول عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في البلاد إلى 1.5 مليون سيارة بحلول 2040.