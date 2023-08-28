فرنسا تعتزم حظر العباءة الإسلامية في المدارس

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تعتزم فرنسا فرض حظر على ارتداء العباءة الإسلامية على الطالبات في المدارس الفرنسية، حسبما صرح وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال لقناة تي إف 1 الفرنسية مساء الأحد.

وقال خلال المقابلة المتلفزة إنه سيجري محادثات في وقت قريب من الأسبوع الجاري مع مديري المدارس لمساعدتهم على تطبيق الحظر.

واندلعت مناقشات ساخنة في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة حول ما إذا كانت الملابس تعد رموزا دينية وبالتالي يجب حظرها في المدارس.

ويفرض القانون في فرنسا، وهي دولة علمانية، فصلا صارما بين الدولة والدين.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 5ر3 مليون إلى 6 ملايين مسلم يعيشون في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

ولطالما أثار الإظهار العلني للرموز التي ينظر إليها على أنها دينية الجدل، وتحديدا تلك التي ترتبط بالإسلام.

وفي عام 1994، صدر قانون يسمح فقط باستخدام الرموز الدينية المتخفية في المدارس.

وبعد عشر سنوات، تم حظر ارتداء الحجاب بشكل كامل في المدارس، ولكن لم يجر حظر "الكيبا"، غطاء رأس للرجال اليهود، والصليب.

وفي عام 2010، تم فرض حظر على النقاب في الأماكن العامة.