أوكرانيا تعلن تحرير بلدة روبوتين جنوب شرقي البلاد

أعلنت أوكرانيا، اليوم، تحرير قواتها بلدة روبوتين جنوب شرقي البلاد، ضمن هجومها المضاد على القوات الروسية، الذي بدأته في العاشر من يونيو الماضي، مؤكدة مواصلة تقدمها جنوبا.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في تصريحات، "حررنا روبوتين"، بعد أن أعلن الجيش، الأسبوع الماضي، أن قواته رفعت علم البلاد في القرية، لكنه ذكر، في ذلك الوقت، أنه لايزال يتعرض لإطلاق نار في المنطقة.

وأفاد الجيش الأوكراني، قبل أيام، بأنه يواصل التقدم ببطء، بعد اختراق خط الدفاع الروسي بالقرب من روبوتين، وهي بلدة في منطقة زابوروجيا الجنوبية، مبينا أن هدفه التالي تحرير قرية نوفوبروكوبيفكا القريبة.

وعلى صعيد متصل، لم يؤكد الجيش الروسي صحة هذا الأنباء حتى الآن، ولم يعلق على التصريحات الأوكرانية بشأن المعارك المتاخمة لـ/زابوروجيا/.

وتقع /روبوتين/ على بعد عشرة كيلومترات تقريبا جنوبي بلدة /أوريكيف/ الواقعة على خط المواجهة في منطقة /زابوروجيا/ على طريق مهم يؤدي إلى محور /توكماك/ للطرق والسكك الحديدية الذي تحتله روسيا، وتعتبر كييف أن من شأن السيطرة على /توكماك/ أن يكون علامة فارقة مع تقدم قواتها جنوبا باتجاه بحر آزوف.

وكانت روسيا قد أطلقت، في 24 فبراير 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، مشترطة إنهائها بتخلي كييف عن خطط انضمامها إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها، فيما لا توجد حاليا أية بوادر لوقفها في ظل التباعد الكبير في مواقف طرفي الصراع، ودخول أطراف دولية أخرى على خط الأزمة.