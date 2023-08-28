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يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لإرسال القائمة التي تخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الاثنين ، موعدا نهائيا للفريقين لإرسال القائمة التي تخوض لقاء السوبر الأفريقي على أن تضم القائمة 18 لاعبا فقط.

واستقر الأهلي وفقا لمصدر خاص، على استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابة وعدم الجاهزية على رأسهم عمرو السولية وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

ويترقب كولر الموقف الطبي للوافد الجديد إمام عاشور لتحديد إمكانية مشاركته في لقاء السوبر الأفريقي.

واستقر كولر على أغلب ملامح القائمة وإن كانت هناك مفاضلة أخيرة بين الثنائي محمد الضاوي وطاهر محمد طاهر بجانب وجود بعض الأسماء في الصورة مثل أحمد نبيل (كوكا) ومحمد فخري وكريم الدبيس ومحمد زعلوك تحسبا لأي ظروف.

ومن المنتظر أن تضم قائمة الأهلي لمباراة السوبر الأفريقي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – كريم وليد (نيدفيد) – مروان عطية – محمد مجدي (أفشة) – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – رضا سليم – طاهر محمد طاهر (محمد الضاوي).

خط الهجوم: محمود عبد المنعم (كهربا) – صلاح محسن.