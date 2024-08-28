 لبنان يعرب عن امتنانه لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم لتجديد ولاية اليونيفيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يعرب عن امتنانه لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم لتجديد ولاية اليونيفيل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 6:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 6:38 م

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان، اليوم الأربعاء، عن امتنان بلاده لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، معتبراً أن التجديد لولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان.

وقال ميقاتي في بيان بعد ظهر اليوم "صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع قبل قليل على قرار التمديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) سنة إضافية".

وأكّد "التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701".

وشكر ميقاتي "الولايات المتحدة الأمريكية على تفهمها الخصوصية اللبنانية التي لم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على مهام اليونيفيل، لا سيما في هذا الظرف الدقيق".

 


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