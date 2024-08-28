- 9 شهداء وحصار مستشفيات ودمار للبنية التحتية



استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 11 آخرين بالرصاص في عملية عسكرية واسعة أطلقتها قوات الاحتلال في شمال الضفة الغربية، لا سيما في محافظات جنين وطوباس وطولكرم، وسط حصار للمستشفيات وتدمير ممنهج للبنية التحتية.

وأفاد اسعاف الهلال الأحمر، باستشهاد 9 أشخاص واصابة 11 آخرين برصاص قوات الاحتلال في جنين وطوباس، في حصيلة غير نهائية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأوضحت المصادر أن 5 شبان استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين وقرية صير جنوب شرق، بينما استشهد 4 مواطنين جراء قصف نفذه الاحتلال من طائرة بدون طيار "درون" على مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وقالت الوكالة إن ثلاثة شبان استشهدوا بعد قصف درون إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مركبة في قرية صير جنوب شرق جنين، حيث أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه انتشلت 3 شهداء من داخل المركبة التي تم قصفها بين قريتي صير ومسلية جنوب جنين، وتم نقلهم الى المستشفى، بينما استشهد شابان في وقت سابق الليلة، برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة جنين، حيث أفادت وزارة الصحة، باستشهاد قسام محمد جبارين (25 عاماً)، وعاصم وليد ضبايا (39 عاماً) وإصابة آخرين بجروح، برصاص قوات الاحتلال.

وكان عدداً كبيراً من جنود وآليات الاحتلال العسكرية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية أخرى بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

ودفعت قوات الاحتلال بطائرات مروحية ومسيرات الى سماء المدينة.

وفي مخيم الفارعة بطوباس، استشهد 4 شبان وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، نتيجة قصف نفذه الاحتلال من طائرة درون على مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقمها تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الشهداء والإصابات، بسبب محاصرة المخيم، وقيام قوات الاحتلال بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، منتصف الليلة، بعدد كبير من جنود المشاة، فيما أتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، برفقة جرافة.

كما نشرت قوات الاحتلال القناصة بشكل كثيف داخل المخيم وفي محيطه وفرضت حصارا على المخيم، وسط اندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال، وتزامنا مع ذلك تشهد أجواء المخيم تحليقا مكثفا لطائرات الدرونز.

وفي طولكرم، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات مدينة طولكرم، بعد اقتحامها من محورها الغربي، حيث أفادت الوكالة، بأن آليات الاحتلال تمركزت في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليها، وأعاقت حركة تنقل مركبات الاسعاف، واحتجزت أحدها امام المستشفى الحكومي، وقامت بتفتيشها.

وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق المدينة، وتحديدا شارع نابلس ودوار اكتابا وحي الرشيد في ضاحية ذنابة، وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

ودفعت قوات الاحتلال بأربع جرافات ثقيلة مدعومة بمزيد من الآليات العسكرية الى المدينة، وشرعت بهدم وتجريف بركسات لصيانة المركبات على الشارع الغربي في محيط مسجد المرابطين يعود لعائلة سعادة.

كما قامت الجرافات بتجريف البنية التحتية وشبكة المياه في محيط دوار العليمي "المحاكم" غرب المدينة، وأغلقت المكان بسواتر ترابية، وتخريب محيط دوار اليونس في الحي الشمالي في طولكرم، وشارع السكة المحاذي لمديرية الشرطة في ضاحية اكتابا.