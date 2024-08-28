الاحتلال يهدد باقتحام مستشفى يحاصره في جنين

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد باقتحام مستشفى "خليل سليمان" الحكومي المحاصر منذ ساعات في مدينة جنين بالضفة الغربية.

من جهته، قال مدير مستشفى خليل سليمان إن المستشفى هو الوحيد الذي يقدم الخدمات في المدينة وهو ممتلئ بالمرضى، مشيرا إلى أن المستشفى يعاني من نقص في المياه والكهرباء.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن اشتباكات مسلحة صعبة وثقيلة اندلعت في مخيمات شمال الضفة الغربية مع وصول القوات الإسرائيلية.

وأفادت "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال فرضت حصارا كاملا على مدن جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي دفع بمروحيات ومقاتلات وطائرات بدون طيار لتوفير غطاء للقوات البرية خلال عمليته بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت "الجزيرة" عن مدير دائرة الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، قوله إن 9 شهداء سقطوا برصاص قوات الاحتلال في جنين وطوباس، إلى جانب 5 شهداء وعدد من الجرحى في مدينة جنين ومخيمها.



