جيش الاحتلال يزعم تدمير نفق هجومي في غزة

زعم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدمير نفق هجومي في منطقة الممر الأوسط لقطاع غزة.

وادعى في بيان نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية»، أن اللواء 16 عمل في الممر الأوسط لقطاع غزة تحت قيادة الفرقة 252، خلال الأسابيع الأخيرة، وأن القوات تمكنت من القضاء على العشرات من عناصر المقاومة وتفكيك المئات من البنى التحتية لها».

ولفت إلى أن «وحدة الهندسة في القيادة الجنوبية ووحدة ياهالوم وقوات اللواء عثرت على نفق هجومي بطول حوالي 3 كيلومترات وفتشته ودمرته»، وفقًا للمزاعم الواردة بالبيان.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ327 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدًا و131 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و534 شهيدًا، و93 ألفًا و778 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.