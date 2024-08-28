داري يصل القاهرة تمهيدا لانضمامه للأهلي

وصل اللاعب المغربي أشرف داري، مدافع فريق بريست الفرنسي، إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء، استعدادا للخضوع للكشف الطبي ومن ثم الانتقال رسميا إلى الفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يخضع داري للكشف الطبي مساء اليوم الأربعاء، وسيكون الإعلان الرسمي عن الصفقة وتفاصيلها خلال الساعات القليلة القادمة.

ويبحث الأهلي عن تدعيم صفوفه بعد رحيل أكثر من لاعب بنهاية الموسم الماضي 2023-24، حيث انتقل أليو ديانج إلى فريق الخلود السعودي، بالإضافة إلى انضمام أحمد عبد القادر إلى فريق قطر القطري، وأخيرا رحيل محمد عبد المنعم، إلى فريق نيس الفرنسي.