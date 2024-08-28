استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في كفر دان غرب جنين

استُشهد فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر دان غرب جنين.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد محمد إبراهيم توفيق عابد، وهو أسير محرر، برصاص قوات الاحتلال، التي أطلقت النار عليه بشكل مباشر، وجرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي.

يذكر ان الشهيد عابد قد أفرج عنه من سجون الاحتلال عام 2022.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية كفر دان، واعتقلت شابين، فيما أصابت فتى بالرصاص الحي، وفتاة بالشظايا.

وباستشهاد الفلسطينيين العشرة في جنين وطوباس، منذ صباح اليوم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 661 شهيدا.