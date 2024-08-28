أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، استشهاد 3 من عناصرها في جنين اليوم الأربعاء، خلال تصديهم للعدوان الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مواصلة عناصرها التصدي لقوات الاحتلال في محاور عدة بالاشتباكات والعبوات الناسفة، ضمن استراتيجية واضحة وتكتيكات ومدروسة، مشيدة بـ«بسالة المجاهدين من كل فصائل المقاومة الذين أروا جنود المحتل بأسهم بالتصدي والاشتباك».

وأضافت: «تبشّر الكتائب شعبنا العظيم وأحرار أمتنا والعالم، بأن المحتل الذي يحاول واهمًا كسر حالة المقاومة في شمال الضفة، سيتفاجأ بالموت والرد القادم الذي سيأتيه من جنوب الضفة ووسطها والداخل المحتل بإذن الله تعالى».

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 15 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

وباستشهاد المواطنين العشرة في جنين وطوباس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 661 شهيدا.