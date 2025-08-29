الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 35

الأكثر قراءة
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: