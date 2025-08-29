 الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 35 - بوابة الشروق
الجمعة 29 أغسطس 2025 12:43 ص القاهرة
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 35

تصوير: إسلام صفوت
تصوير: إسلام صفوت

نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 11:58 م | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 11:59 م

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

