البرازيل تشن حملة صارمة على أصول شبكات إجرامية في مخطط غسل أموال

قالت البرازيل اليوم الخميس إنها صادرت أصولا بقيمة 2ر1 مليار ريال برازيلي (حوالي 220 مليون دولار) مرتبطة بشبكة إجرامية واسعة في إطار تحقيق على مستوى البلاد بشأن مخطط غسل أموال يتضمن صناديق استثمار وقطاع النفط.

ونفذ المسؤولون 14 مذكرة تفتيش ومصادرة و 14 مذكرة احتجاز وقائي، أسفرت عن القبض على خمسة أشخاص، فيما قال وزير العدل ريكاردو ليفاندوفسكي إنها إحدى أكبر العمليات ضد الجريمة المنظمة في تاريخ البلاد.

ولم تعلن السلطات الاتحادية أسماء أفراد أو شركات مستهدفة، مشيرة إلى تحقيقات سرية ومستمرة. ورغم ذلك، قال ممثلو الادعاء في ساو باولو، الذين ساهموا في العملية، إن المخطط يضم أفرادا من نقابة القيادة العاصمة الأولى لمكافحة الجريمة.

وقال ليفاندوفسكي: "تتعامل هذه العملية مع الطريقة التي تسللت بها منظمات إجرامية واستولت على أجزاء من صناعة الوقود، ومدى ارتباط هذا بالقطاع المالي عن طريق مخططات غسل أموال".