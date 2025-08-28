الجيش اللبناني يبدأ بتسلم السلاح الفلسطيني من مخيم الرشيدية في صور

بدأ الجيش اللبناني بتسلم الدفعة الأولى من السلاح الفلسطيني من مخيم الرشيدية في منطقة صور في جنوب البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الخميس أن ذلك يأتي في اطار خطة سحب سلاح المخيمات في لبنان.

يأتي هذا بعدما انطلقت قبل أيام عملية تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، كخطوة أولى لتطبيق قرار مقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي عقدت بتاريخ 21 مايو الماضي بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.