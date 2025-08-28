الشرطة الألمانية تداهم مبنى مهجورا شهيرا في برلين لتحديد هوية ساكنيه

نشر نحو 700 شرطي ببرلين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، حيث قامت الشرطة بعملية تفتيش واسعة النطاق في مبنى مأهول جزئيا بالسكان في منطقة فريدريشساين الشهيرة بالمدينة.

وأعلنت الشرطة، على منصة "إكس"، أن الهدف من العملية هو تحديد هوية السكان الحاليين في المبنى، مضيفة أنها حصلت على أوامر تفتيش صادرة عن المحكمة.

ويعتبر المبنى، وهو رقم 94 في شارع ريجا، أحد آخر معاقل التيار اليساري المتطرف، وكان محل نزاعات قانونية وعمليات شرطية عديدة طوال أعوام كثيرة.

واستخدم أفراد الشرطة آلات للدق ومناشير بمساعدة متخصصين فنيين، للمرور عبر المداخل ودخول الأبواب المحصنة.

وفي البداية، جرى تفتيش 12 شقة، كانت تضم 15 شخصا، ويتم حاليا السماح للسكان بالبقاء في المبنى.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه يتم أيضا تأمين مواقع أخرى بالمدينة، من بينها محكمة برلين الإقليمية ومكاتب مالك المبنى.

وأضاف أنه رغم عدم إمكانية استبعاد اندلاع احتجاجات عفوية أو أعمال عنف، إلا أن الوضع ظل هادئا في البداية.

ويحاول مالك المبنى منذ أعوام إجلاء السكان الحاليين من خلال اتباع الإجراءات القانونية، بحجة عدم حيازتهم عقود إيجار، وتم إصدار العديد من إشعارات الإخلاء قبل أعوام.