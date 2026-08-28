سيراميكا يهزم الاتحاد بثلاثية في الدوري

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فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وسجل سيراميكا هدفا في كل شوط، بعدما تفوق بشكل كبير على زعيم الثغر صاحب الأرض والجمهور.

وأجرى كليوباترا تبديلا مبكرا لإصابة لاعب خط الوسط عمرو قلاوة حيث شارك إبراهيم محمد بديلا له.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول نجح سيراميكا في تسجيل هدف التقدم الذي جاء عن طريق المغربي أحمد بلحاج من متابعة بتسديدة قوية قريبة المدى، لكرة أبعدها دفاع "سيد البلد" بشكل خائط.

واضطر سيراميكا لاستبدال لاعبه البديل إبراهيم محمد أيضا في الدقيقة 52 للإصابة ليشارك بدلا منه المدافع رجب نبيل.

ونجح الفريق الضيف في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، سجله مروان عثمان "أوتاكا"، حيث تسلم تمريرة محمد رضا "بوبو" بطريقة مهارية رائعة، وأنهى الكرة في شباك الاتحاد بشكل مثالي أيضا.

وقلص الفارق للاتحاد حسام حسن، ليعيد الأمل لصاحب الأرض، في الدقيقة 77، لكن بعد 3 دقائق فقط، نجح السلوفيني نيج جراديشار المعار من الأهلي، في إضافة الهدف الثالث لسيراميكا.

رفع سيراميكا رصيده إلى 3 نقاط في المركز التاسع، أما الاتحاد فلديه نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.