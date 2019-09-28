 غرق قارب يحمل 50 شخصا بالبحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا - بوابة الشروق
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غرق قارب يحمل 50 شخصا بالبحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا

نور رشوان
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:32 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:32 م

 

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، غرق قارب يحمل نحو 50 شخصًا في البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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