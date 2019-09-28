بوتين يشارك في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله في معرض إجابته على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم زيارة باريس لحضور مراسم وداع شيراك: "نعم".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق من يوم السبت، أنه يُنتظر حضور الرئيس بوتين يوم الاثنين لوداع شيراك في باريس.

وقد أعلنت فرنسا الاثنين المقبل يوم حداد وطني لوفاة شيراك، حيث ستقام مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه في كنيسة سان سولبيس في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحشد من زعماء وقادة الدول.