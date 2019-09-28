ديانا هشام: أحداث مسلسل «بلا دليل» ستبهر الجمهور

أكدت الفنانة الشابة ديانا هشام أهمية مسلسل "بلا دليل" في مسيرتها الفنية..مشيرة إلى أن هناك كثيرا من العلاقات المتشابكة بأحداث المسلسل ستبهر الجمهور.

وقالت ديانا، في تصريحات لها اليوم السبت، إنها تجسد في المسلسل دور بنت غنية وبسيطة ولكنها تعاني من مشكلات نفسية من ناحية والدها وترغب في أن تعيش حياة الناس البسطاء ولا تريد الحياة المرفهة.

وتدور أحداث المسلسل، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق ، في إطار تشويقي حول جريمة قتل تحدث خلال حفلة خاصة لرجل أعمال ويتم التحقيق مع كل المتواجدين في الحفلة حتى يظهر القاتل الحقيقي ويكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.

يشارك في بطولة المسلسل المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل: درة ، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي ، هاجر الشرنوبي وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.