الجيش الليبي: لا يوجد حل حقيقي بدون الوصول إلى ما تم التفهم عليه بموجب مبادرة القاهرة

- خالد محجوب: مباحثات اليوم مؤشر مهم.. ولاشك أن استقرار ليبيا قريب..



قال خالد محجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إنه لاشك أن مباحثات اليوم مؤشر مهم جدًا بعد أن كانت مزمعة في جينيف، مؤكدًا حرص مصر على أمن المنطقة وليبيا، لإبعاد الأجنبي بقدر الإمكان حتى لا يصبح متحكمًا في قرار ليبيا الوطني.



وأضاف محجوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أنه كان لابد من التأكيد على تداول ما يحقق مبادرة «إعلان القاهرة»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر شديد الحساسية، نظرًا لأن تفكيك الميليشيات لا يوجد حدس به.



وذكر أنه لا يوجد حل حقيقي بدون الوصول إلى ما تم التفهم عليه بموجب مبادرة القاهرة، مضيفًا أن المسألة أصبحت تأتي بنتائج مهمة بعد رفض التدخل التركي الساخر والمواجهة الحقيقية التي وجهت بها تركيا من قبل الجيشين المصري والليبي.



وأوضح أن هذه المسائل جاءت لتكملة ما يصبو إليه الليبيين، مشيرًا إلى البدء في مرحلة جديدة تحقق ما تريده ليبيا كبداية لتفاصيل نظرية تنتقل بعد ذلك إلى الجانب العملي، رغم وجود أشياء صعبة.



وأكد أهمية هذه الخطوة العربية الهامة، رغم تبعيتها للأمم المتحدة، مستطردًا: «لاشك أن استقرار ليبيا قريب، وبالتالي تستقر المنطقة وتتخلص من سرطان الإرهاب ومن وراءه».



واجتمعت اليوم الإثنين، في مدينة الغردقة بمصر وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.



وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.