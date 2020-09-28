ثلاثي هجومي لدجلة في مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

أعلن نيقوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

ويدخل وادي دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا وإسحق يعقوبو.

خط الوسط: محمد رضا، عمرو صالح ومحمد عبد العاطي.

الهجوم: محمد هلال، حسام عرفات ورجب عمران.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسين ذكري، عبدالله محمود، بودي، أحمد سعيد، مروان حمدي، بسام وليد، عبد الكريم الوادي، رفيق كابو وأحمد شريف.