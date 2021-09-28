رئيس الحكومة الليبية وقائد أفريكوم يناقشان ملفي المرتزقة ومكافحة الإرهاب

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" الجنرال ستيفين تاونسند في طرابلس، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، بحث الجانبان تنسيق جهود مكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة ووجود قوات أجنبية في الجنوب، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

ووفق البيان، تم الاتفاق على مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.