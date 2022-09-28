العراق: 4 إصابات بين قوات الأمن بقصف صاروخي استهدف محيط البرلمان

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بسقوط ثلاثة صواريخ نوع «كاتيوشا»، في محيط مبنى مجلس النواب، بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وبحسب ما أفادته وسائل إعلام عراقية، مساء الأربعاء، أسفر القصف الصاروخي، الذي استهدف محيط البرلمان عن إصابة 4 من عناصر قوات الأمن.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «المجلس، صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي».

وأضافت أن «العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً»، مشيرة إلى أن «الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائبًا».

يذكر أن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، افتتح أعمال الجلسة رقم 4 الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى، من الفصل التشريعي الثاني.

وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب النائب الأول.