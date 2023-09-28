إعلان الفائزين بجائزة نوبل البديلة في ستوكهولم اليوم

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من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجائزة رايت لايفليهود لهذا العام في ستوكهولم اليوم الخميس.

وتكرم الجائزة، المعروفة باسم "جائزة نوبل البديلة"، أبطال حقوق الإنسان والبيئة والسلام منذ عام 1980.

وفي العام الماضي ، ذهبت الجائزة إلى الأوكرانية أولكسندرا ماتفيتشوك ومركز الحريات المدنية ، والعديد من الفرق الأخرى.

وكان الفائزون الآخرون هم الناشطان الصوماليان في مجال حقوق الإنسان فارتون عدن وإيلواد إلمان، والجماعة الفنزويلية سيكوسيسولا، والمعهد الأفريقي لإدارة الطاقة ومقره أوغندا.

يشار إلى أن جائزة رايت لايفليهود منفصلة عن جوائز نوبل الفعلية ، التي سيتم الإعلان عنها في ستوكهولم وأوسلو اعتبارا من يوم الاثنين.

وفي الماضي ، تم منح رايت لايفليهود لشخصيات مشهورة عالميا مثل العميل السابق لدى الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن والناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج.

ومع ذلك، فإن مؤسسة رايت لايفليهود عادة ما تكرم شخصيات ومنظمات تحظى باهتمام عالمي أقل بكثير.