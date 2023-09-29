بيلاروس تتهم بولندا مجددا بانتهاك مجالها الجوي بمروحيات

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اتهمت بيلاروس جارتها بولندا مجددا بانتهاك مجالها الجوي بمروحيات.

وذكرت وزارة الدفاع في بيلاروس، عبر تطبيق تليجرام، أن مروحيات بولندية حلقت على ارتفاع عدة مئات من الأمتار في سماء البلاد مرتين بعد ظهر اليوم الخميس، قبل أن تعود أدراجها.

ورفضت بولندا هذه المزاعم. وذكر الجيش البولندي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الإعلان الذي أدلى به الجانب البيلاروسي اليوم بشأن تجاوز مزعوم لمروحية بولندية للحدود غير صحيح".

وأدلت بيلاروس في وقت سابق الشهر الجاري بتقارير مماثلة، لا أساس لها، ضد بولندا.

وسبق ذلك تقارير بولندية عن انتهاك مروحية بيلاروسية للمجال الجوي البولندي في أغسطس.

وأخطرت بولندا حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالواقعة آنذاك، وقررت إرسال قوات إضافية إلى حدودها مع بيلاروس.

يذكر أن العلاقات بين الجارتين بولندا وبيلاروس توترت على نحو خاص منذ بدء حرب أوكرانيا، حيث تدعم بيلاروس موسكو بشكل قوي.

كما أن بولندا تشعر بالقلق من جراء وجود مرتزقة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة في بيلاروس.