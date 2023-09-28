مجسمات لـ حصان جامح ضمن جوائز مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ27

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نائبه الدكتور أحمد عبدالمعطي، لتسليم جوائز مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 27، وذلك بمنح الفائزين مجسمات لحصان جامح، وذلك للفائزين في مسابقة جمال الخيول.

وبدأت مسابقة جمال الخيول العربية في مهرجان الشرقية للخيول العربية بدورته الـ 27، اليوم، بمشاركة 108 أحصنة عربية من جنسيات (السعودية - المغرب - الكويت - قطر - ألمانيا)، بالإضافة إلى المشاركين من القبائل والعواقل المصرية.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال إناث الخيول العربية على النحو التالي:

المجموعة الأولى مهرات عمر أقل من سنة، فازت المهرة غزل سبحة بالمركز الأول، وجاءت المهرة فريدة ساندرا بالمركز الثاني، وفازت المهرة كاميليا آل داود بالمركز الثالث، وفازت أفراح الصافنات بالمركز الرابع، وجاءت المهرة مليكا آل نوادر درة في المركز الخامس.

وفي المجموعة الأولى أ، الخاصة بـ مهرات عمر سنة واحدة، جاءت المهرة نبوية رباب في المركز الأول، والمهرة نديرة رباب في المركز الثاني، وفازت المهرة تالين ديفا العبد بالمركز الثالث، فيما فازت المهرة مليكة النجيب بالمركز الرابع، وفازت المهرة تمارا آل فريد بالمركز الخامس.

وفي المجموعة الأولى ب، فازت المهرة هاميس آل نجيب بالمركز الأول، والمهرة إن تي كي مايس بالمركز الثاني، والمهرة عايدة آل شعت بالمركز الثالث، والمهرة سكر آل علوي بالمركز الرابع، وجاءت المهرة صافية خديجة في المركز الخامس.

وفي المجموعه الثانية (مهرات عمر سنتان)، فازت المهرة غزل تميم بالمركز الأول، والمهرة سميرة رباب بالمركز الثاني، والمهرة قمر سبحة بالمركز الثالث، والمهرة كنوز عبير بالمركز الرابع، وجاءت المهرة إن تي كي زوزو في المركز الخامس.

وفي المجموعة الثالثة (مهرات عمر 3 سنوات)، فازت المهرة بركة درة بالمركز الأول، والمهرة ريانة الصياد بالمركز الثاني، والمهرة منار تهاني بالمركز الثالث، والمهرة إنساتا نور الاسلام بالمركز الرابع، وجاءت المهرة مزيانة الهرميل في المركز الخامس.