لندن: القوات الجوفضائية الروسية فقدت نحو 90 طائرة ثابتة الجناحين منذ فبراير من عام 2022

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الجوفضائية الروسية فقدت ما يقرب من 90 طائرة ثابتة الجناحين خلال الحرب منذ فبراير من عام 2022، بالإضافة إلى أنها كانت تستخدم بعض أنواع طائراتها المقاتلة بشكل مكثف أكثر كثيرا مما كانت عليه في وقت السلم.

ويشار إلى أن الطائرة ثابتة الجناحين هي مركبة جوية لها القدرة على الطيران بواسطة جناحين ثابتين يولدان قوة رفع ناجمة عن السرعة الجوية إلى الأمام وعلى شكل الأجنحة.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن جميع الطائرات لديها عمر افتراضي في ساعات الطيران. ومن المحتمل جدا في ظل هذا الاستخدام الإضافي أثناء فترة الحرب، أن تستهلك روسيا العمر المتوقع للعديد من هياكل طائراتها بسرعة أكبر بكثير مما خططت له القوات الجوفضائية الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي، إلى أن الحاجة إلى القيام بأعمال صيانة إضافية تتعقد بسبب نقص قطع الغيار، نظرا للطلب المتزايد والعقوبات الدولية.