السد يكتسح الغرافة برباعية ويتصدر الدوري القطري مؤقتا

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اكتسح فريق السد ضيفه الغرافة 4 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر.

وتقدم السد في الدقيقة 27 عن طريق أكرم عفيف من ضربة جزاء، قبل أن يضيف حسن الهيدوس الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 54 سجل علي أسد الله الهدف الثالث للسد، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 60.

ورفع السد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الريان صاحب المركز الثاني والذي يلعب غدا الجمعة مع الوكرة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الغرافة عند عشر نقاط في المركز الثالث.