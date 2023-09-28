يستعد المصريون لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024، وقد يعاني بعض أولياء الأمور من مشكلة رهبة التعليم لدى أطفالهم الصغار الذين على وشك الدخول في مرحلة ما قبل المدرسة أو الحضانة.

وتستعرض "الشروق" نصائح تساعد الطفل على الاستعداد وتقبل العام الدراسي الجديد بدون خوف، وفقا لما ذكرته "اليونيسف".

1. زر الحضانة مع طفلك

خطط للذهاب إلى مدرسة طفلك الجديدة معًا قبل يومه الأول، والعبوا في الملعب واستكشفوا الفصل الدراسي. وبهذه الطريقة، عندما يذهب الطفل في اليوم الأول، ستكون المدرسة مكانًا مألوفًا له.

2. اعرف أصدقاء طفلك

إذا أمكن، رتب موعدا للعب مع الأطفال من صف طفلك، لأن ذلك سيسمح لهم بالتعرف على بعضهم قبل بدء المدرسة.

3. اخلق لطفلك جو الحضانة في المنزل

استخدم أسلوب اللعب التظاهري لمساعدة طفلك على التعود على فكرة الحضانة، فمثلا قم بتمثيل إجراءات روتينية مختلفة مثل حصة غناء الأغاني ووقت تناول الطعام ووقت القيلولة، فذلك يساعد الطفل على تقبل نظام الحضانة فيما بعد.

ويمكنك أيضا أن تدفع طفلك للعب دور المعلم، فذلك سيسمح له يتقبل المعلمة وكسر الرهبة منها.

4. شارك تجربتك مع طفلك

اخبر طفلك الصغير بقصص عن المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى المدرسة، وكيف شعرت والذكريات الخاصة التي صنعتها، وإذا استطعت، فابحث عن صور فوتوغرافية لك في الحصانة أو لشخص بالغ آخر يثق به طفلك ويعرفه جيدا، وتحدث معه عن كيف كان نظام التعلم في الحضانة وقتها.

5. تغيير روتين النوم والاستيقاظ تماشيا مع اليوم الدراسي

ابدأ في التدرب على وقت النوم والاستيقاظ الجديد الذي سيحتاجه طفلك لمرحلة ما قبل المدرسة قبل عدة أسابيع من بدء المدرسة فعليًا.

واختر وقت النوم الذي يوفر راحة جيدة أثناء الليل ووقتًا للاستيقاظ مبكرًا بما يكفي، واختر مع طفلك ملابس دراسته في الليلة السابقة للمدرسة وتناول وجبة الإفطار معه في الصباح.

6. استمع لطفلك

اسأل طفلك الصغير عن مشاعره تجاه الذهاب إلى المدرسة وطمئنه أنه من الطبيعي أن يشعر بالإثارة أو القلق أو أي مشاعر أخرى.

اخبر طفلك أن البدء بشيء جديد قد يعتبر أمرًا مخيفًا وكبيرًا، ولكنه قد يكون أيضًا ممتعًا للغاية! طمئن طفلك أنك ستكون موجودًا لاصطحابه في نهاية اليوم والتحدث معه عن الشكل الذي ستبدو عليه تلك الإجراءات الروتينية أيضًا.

8. ضع خطة لوداع طفلك بعد إيصاله للحضانة

قد يكون الوداع أمرًا صعبًا بالنسبة لك ولطفلك، الذي سيقضي بعض الوقت وحيدا لأول مرة، لذا حاول أن تجعل فراقك سريعًا وإيجابيًا، كن مبتسما وطمئن طفلك أنك تشاهده بعد وقت قصير، ويجب أيضا أن يكون لديك روتين خاص يساعد طفلك على التهدئة مثل غناء أغنية معًا أو تصافحه بطريقة معينة.