 رئيس الأركان الإسرائيلي: أي شخص يهدد إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الأركان الإسرائيلي: أي شخص يهدد إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه


نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 11:40 ص | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 11:40 ص

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بأن "تصفية حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، ليست نهاية القدرات والوسائل المتوفرة لدى إسرائيل".

وقال هاليفي، إن الهجوم تم التخطيط له منذ فترة طويلة ونفذ في الوقت المناسب، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

واعتبر هاليفي، أن الرسالة واضحة: أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه، على حد زعمه.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قادة بحزب الله بينهم علي كركي.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم السبت، إنه قتل قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعددا آخر من القادة.


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