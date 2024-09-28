محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمديرية الزراعة ويتفقد سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية

تابع اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط سير العمل بمديرية الزراعة، حيث تفقد السيارات ومعدات الحملة الميكانيكية خلال جولة مفاجئة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للوقوف على مدى عمل وتشغيل المعدات بكل القطاعات على مستوى المحافظة والاستفادة منها، وذلك ضمن خطة المحافظة لإصلاح وصيانة المعدات بورشة السيارات لتنمية الموارد الذاتية حفاظاً على المال العام.

رافقه خلال الجولة المهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بأسيوط.

وتفقد محافظ أسيوط جميع سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بمديرية الزراعة بمختلف أنواعها للتأكد من صلاحيتها للعمل والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها، موجهاً بالاستغلال الأمثل لكل معدات الحملة ورفع كفاءة وإصلاح السيارات المعطلة داخل الجراج من أجل الاستفادة القصوى منها ودخولها الخدمة حفاظاً على المال العام للدولة، وهو ما يؤثر إيجابياً نحو الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه أبو النصر بنقل جميع السيارات المعطلة والتي تحتاج لأعمال صيانة إلى شركة أسيوط للسيارات لعمل الصيانة الممكنة ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بكل أشكالها بدلاً من تكهين المعطل منها لترشيد النفقات وتقليل المصروفات غير اللازمة، فضلاً عن إزالة ورفع المخلفات بمنطقة الجراج المخصص للسيارات بالتنسيق والتعاون مع حي شرق أسيوط، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التشجير وزراعة الأشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية زراعة "100 مليون شجرة" حفاظاً على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على صحة المواطنين.