الأردن يحمل إسرائيل مسئولية عدوانها على لبنان

حمل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه بطريقة وحشية من دون أي رادع قانوني أو إنساني.

وقال الصفدي في تدوينة له على حسابه الشخصي في منصة "إكس": "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه وحشيًا من دون أي رادع قانوني أو إنساني، في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية. ندين عدوانها على لبنان وخرقها سيادته، وقصفها عاصمته، وقتلها مواطنيه، وتهديدها أمنه واستقراره"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف "نتضامن مع لبنان ومع شعبه الشقيق وهو يواجه هذا العدوان ويلملم جراحه، ونؤكد وقوفنا معه ومع سيادته وأمنه واستقراره وتماسكه وسلمه".